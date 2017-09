Požar na žagi: to je ugotovila policija

ROŽIČNO – V četrtek nekaj po 11.30 so policiste obvestili o požaru na žagi v naselju Rožično.

Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali obvestila in opravili ogled kraja, pri katerem pa niso bili ugotovljeni elementi kaznivega dejanja. Po vsej verjetnosti sta se vnela prah in žagovina na agregatu.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je nekaj deset tisoč evrov materialne škode, so sporočili iz PU Ljubljana.