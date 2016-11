Požar na Trati, obvladali so ga delavci

TRATA – Zjutraj ob 5.01 je v industrijskem objektu na Trati zagorelo v stroju za obdelavo kamene volne, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Pred prihodom gasilcev so delavci požar že sami lokalizirali. Posredovali so gasilci PGD Trata, Škofja Loka, Stara Loka in Virmaše-Sveti Duh, pregledali stroj in okolico stroja, vendar nadaljnje gašenje ni bilo potrebno.