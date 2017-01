Požar na LPP: škoda je polmilijonska

LJUBLJANA – Včeraj okoli 13. ure je zagorelo v Ljubljani na sedežu Ljubljanskega potniškega prometa. Iz PU Ljubljana so danes sporočili, da so ugotovitve ogleda kraja požara, ki je trajal do poznih večernih ur, kriminalistov PU Ljubljana in kriminalistov Nacionalnega forenzičnega laboratorija GPU pokazale, da požar v delavnici javnega podjetja naj ne bi bil posledica kaznivega dejanja.

»Požar se je razvil na zadnjem delu avtobusa mercedes-benz, kjer so se nahajali akumulatorja in grelnik, vzrok za nastanek pa je po vsej verjetnosti tehnične narave. Pri ogledu so bili odvzeti električni deli, ki bodo še naknadno pregledani in analizirani v kriminalističnem laboratoriju,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Sporočili so še, da pri gašenju požara ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bil poškodovan nihče od delavcev mehanične delavnice. V požaru je nastala materialna škoda na avtobusih in na objektu za približno 500.000 evrov. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.