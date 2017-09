SLOVENSKA BISTRICA – V četrtek ob 00.16 je zagorelo na terasi pred gostinskim objektom na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Ogenj se je razširil tudi na površini osmih kvadratov v notranjost gostišča.

Gasilci PGD Slovenska Bistrica so požar pogasili, prezračili prostore in zavarovali kraj požara, poroča uprava za zaščito in reševanje.