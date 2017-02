Požar na letalu pri Adrii tehnika, delavca opečena

ZGORNJI BRNIK – Ob 0.34 je na Zgornjem Brniku, občina Cerklje na Gorenjskem, zagorelo letalo v hangarju Adrie tehnika.

Zaposleni so požar pogasili sami, gasilci Aerodroma Ljubljana pa so nato s toplotno kamero pregledali prostore in jih prezračili.

Poškodovana delavca, ki sta utrpela lažje opekline, so odpeljali reševalci nujne medicinske pomoči iz Kranja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.