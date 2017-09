Požar na Letališki, šest oseb v UKC Ljubljana

LJUBLJANA – V petek ob 9.38 je zagorela trafopostaja v hali podjetja na Letališki cesti v Ljubljani. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, požar pogasili in prezračili halo. Šest zaposlenih je bilo zaradi vdihavanja dima preventivno prepeljano v UKC Ljubljana. O dogodku sta bila obveščena policija in podjetje Elektro.