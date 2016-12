Požar na Lentu, zgoreli trije avti

MARIBOR – Danes ob 5.45 je na Lentu v Mariboru prišlo do požara na parkiranem osebnem avtomobilu, ogenj pa se je nato razširil še na dva parkirana osebna avta. Vozila so kljub posredovanju gasilcev pogorela v celoti. Nastala škoda znaša okoli 10.000 evrov. Policisti še zbirajo obvestila, opravljajo ogled in ugotavljajo vzrok za nastanek požara.

Zaradi kršitve javnega reda in miru pod vplivom alkohola so policisti odredili pridržanje zoper tri kršitelje, ki so se ob posredovanju policistov pomirili.

Kršiteljem so bili izdani plačilni nalogi, so sporočili iz PU Maribor.