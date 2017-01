Požar na Dunajski, evakuirali 40 ljudi

LJUBLJANA – V soboto ponoči okrog 1.30 so policiste obvestili o požaru v stanovanjskem bloku na Dunajski cesti.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili. Med intervencijo je bilo evakuiranih približno 40 oseb, od tega so štiri starejše občane zaradi mraza odpeljali v prostore bežigrajske policijske postaje.

V jutranjem času so policisti začeli ogled kraja požara, pri čemer je za zdaj znano, da je zagorelo na balkonu stanovanja v šestem nadstropju, požar pa se je razširil na sosednje stanovanje. Ugotovili so elemente kaznivega dejanja, zato policisti nadaljujejo delo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V dogodku po podatkih policije ni bila poškodovana nobena oseba, vsi stanovalci pa so se lahko po intervenciji gasilcev vrnili v svoje domove, razen ene stanovalke, za katero pa je bilo poskrbljeno.