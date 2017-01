Požar je uničil ostrešje in leseni strop

SEMIČ – V nedeljo popoldne je na Trdinovi poti zagorelo ostrešje stanovanjske hiše velikosti šest krat osem metrov, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Semič in Kot - Brezje so požar pogasili in odstranili lesen strop, ki ga je ogenj uničil. Z vodo so zaliti tudi ostali prostori.

Posredovali so tudi delavci Elektra Ljubljana, ki so odklopili elektriko.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.