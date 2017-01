Požar iz delavnice preskočil na drvarnico

METLIKA – V četrtek ob 19.59 je v Marentičevi ulici v Metliki zagorelo v mizarski delavnici ob stanovanjski hiši. Ogenj, ki se je iz delavnice razširil na drvarnico, so pogasili gasilci PGD Metlika. Zaradi hitre intervencije gasilcev požar ni povzročil večje škode. Zgoreli so stena med delavnico in drvarnico, nekaj drv in del ostrešja drvarnice.

Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.