Pozabljena se je zažgala

LJUBLJANA – V sredo ob 15.49 je na Poljanski cesti v Ljubljani v pritličju večstanovanjske stavbe zagorela pozabljena hrana na štedilniku.

Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci, odstavili hrano s štedilnika, prezračili prostore v stanovanju in pomagali pri predaji ponesrečenca reševalcem, poroča uprava za zaščito in reševanje.