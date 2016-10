Pozabili hrano na štedilniku, ogenj uničil kuhinjo

RAVNE NA BLOKAH – Ponoči ob 1.21 je v Ravnah na Blokah zagorelo v kuhinji. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, se je to zgodilo zaradi pozabljene hrane na štedilniku.

Požar, ki se je razširil na napo in preostale dele kuhinje, so pogasili gasilci PGD Nova Vas in Velike Bloke. Ti so iz stanovanja odnesli plinsko jeklenko in s termokamero pregledali in prezračili prostore.