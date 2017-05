Pozabil na varnostni pas, končal na urgenci

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 22.30 so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Nemška vas, v kateri se je ena oseba poškodovala.

Z ogledom so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega vozila opel vozil po glavni cesti v naselju Nemška vas iz smeri Goriče vasi proti Kočevju. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal desno ter na makadamsko bankino, po kateri je nato drselo in ga bočno zaneslo prek nasprotnosmernega vozišča, kjer je trčilo v stanovanjsko hišo. Po trčenju je vozilo odbilo naprej, nato pa se je prevrnilo čez streho in obstalo prevrnjeno na boku.

Voznik je med prevračanjem padel iz vozila in poškodovan obležal na travnati površini.

Ugotovitve ogleda kažejo, da med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe.