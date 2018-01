Povzročitelj prometne nesreče pod vplivom prepovedanih drog

TREBNJE – Trebanjski policisti so bili v petek okoli 11. ure obveščeni o prometni nesreči v Trebnjem. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 30-letnik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil prav tako 30-letni voznik, so sporočili iz PU Novo mesto.

Opravljanje preizkusa alkoholiziranosti in strokovni pregled je povzročitelj nesreče odklonil, hitri test pa je potrdil, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.