Povzročitelj poškodovan v trčenju

AJDOVŠČINA – Danes ob 7.13 je bila policija obveščena o prometni nesreči II. kategorije na območju Ajdovščine, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.

Ugotovljeno je bilo, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri letališča skozi križišče za hitro cesto na ajdovski obvoznici v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal 34-letni voznik osebnega, ki je 58-letniku izsilil prednost (zavijal je levo proti Ustju). Med vozili je prišlo do trčenja, 58-letni voznik in 34-letni sopotnik v njegovem vozilu sta bila poškodovana, prav tako pa je bil poškodovan povzročitelj prometne nesreče.

Poleg policistov in reševalcev so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina. Povzročitelju prometne nesreče je bil zaradi kršitve prometne zakonodaje izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.