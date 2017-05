Povzročila nesrečo: utrujena voznica zapeljala na drugo stran ceste

KRANJ, BLED – Policisti so konec tedna med več prometnimi nesrečami obravnavali dve, ki bi se jima bilo z veliko verjetnostjo moč izogniti, pišejo policisti PU Kranj.

Ena se je zgodila v petek zvečer, povzročila pa jo je voznica, ki je zaradi velike utrujenosti zapeljala na nasprotnosmerno vozišče in se po trčenju v nasproti vozeče tovorno vozilo prevrnila na bok.

Drugo pa so v soboto dopoldne policisti obravnavali na Bledu. V tej nesreči je voznika, zelo verjetno zaradi dehidracije, obšla slabost in je zato zapeljal s ceste ter povzročil nesrečo. Po dogodku so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili iz PU Kranj.