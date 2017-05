Povzročila nesrečo in napihala 1,35

ŽUPELEVEC – Brežiški policisti so bili v petek nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 48-letna voznica, ki je vozila avtomobil iz Bizeljskega proti Brežicam. Pri Župelevcu je zaradi prevelike hitrosti in vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovanega 86-letnega potnika so reševalci oskrbeli v bolnišnici.

Povzročiteljici nesreče, ki je imela v litru izdihanega zraka 1,35 miligrama alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo. Vozniško dovoljenje ji bodo zasegli in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so zapisali policisti.