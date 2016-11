Povzročil nesrečo: pijan in pri rdeči

LJUBLJANA – V soboto nekaj po 4. uri so policiste obvestili o prometni nesreči na Dunajski cesti.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da jo je povzročil 43-letni voznik osebnega avtomobila ssangyong actyon zaradi vožnje pri rdeči luči. V njej sta bila udeležena še 53-letni voznik osebnega avtomobila in 25-letni voznik vozila alfa romeo.

Ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Pri povzročitelju je bila ugotovljena zakonsko nedovoljena stopnja prisotnosti alkohola.

V nedeljo okrog 10.15 pa so policiste obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti Trojane–Domžale pri naselju Lukovica.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 32-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila nadzor nad vozilom in trčila v odbojno ograjo.

Voznica je utrpela telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center, sopotnica v vozilu ni bila poškodovana. Po vseh zbranih obvestilih sledi ustrezen ukrep zoper povzročiteljico.