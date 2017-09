Povzročil nesrečo in padel s traktorja, pihati ni hotel

BLANCA – Krške policiste so v sredo okoli 17. ure obvestili o prometni nesreči na cesti med Blanco in Brestanico.

Voznik (55) kmetijskega traktorja je vozil iz smeri Blance proti Brestanici. Pri odcepu za Dolenji Leskovec je nenadoma zavil levo na lokalno cesto in odvzel prednost 25-letni voznici osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri.

Po trčenju je traktorist padel s traktorja in se poškodoval, lažje se je poškodovala tudi voznica osebnega avtomobila.

Policisti so ugotovili, da 55-letni moški nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje odklonil.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.