Povratnika dobili na delu

ZGORNJA HAJDINA – V torek okoli 20.30 je domačin z Zgornje Hajdine opozoril policiste, da nekdo najverjetneje poskuša vlomiti v njihovo trgovino.

Odšli so na kraj in tam, medtem ko je vlamljal in s kamnom že razbil steklo vhodnih vrat, prijeli 33-letnega starega znanca policije, vlomilca povratnika.

Pridržali so ga in ga kazensko ovadili.

Osumljenec je povzročil za okoli 500 evrov materialne škode, poroča PU Maribor.