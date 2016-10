Povozila ga je

VIPAVA – V petek ob 9.35 je bila policija obveščena, da je voznica osebnega avtomobila na hitri cesti H4 med cestninsko postajo Nanos in Vipavo povozila del ponjave, ki ga je pred tem sunek burje odtrgal s tovornega avtomobila. Na osebnem avtomobilu je nastala materialna škoda (poškodovan je bil zadnji odbijač osebnega vozila).

Poleg policistov so bili na kraj nesreče napoteni tudi delavci Darsa, ki so predmete odstranili z vozišča. Policisti bodo primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, so sporočili iz PU Nova Gorica.