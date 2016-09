Povozil župana in zbežal

ŠKOFJA LOKA – Zjutraj, menda okoli 8. ure, se je v Škofji Loki zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan kolesar. Po tisočletnem mestu se je hitro razvedelo, da se je v nesreči lažje poškodoval škofjeloški župan Miha Ješe.

Na škofjeloški občini so nam opoldne potrdili, da je bil župan udeleženec prometne nesreče, in dodali, da ga ni bilo na delovno mesto. Po neuradnih podatkih naj bi se nesreča zgodila v bližini zapuščenega poslopja propadlega gradbenega podjetja Tehnik. Iz dobro obveščenih virov smo tudi izvedeli, da naj bi se na kraj nesreče odpravili preiskovalna sodnica in dežurna tožilka, saj je voznik vozila, ki je bilo poleg kolesarja vpleteno v nesrečo, menda pobegnil s kraja.

»Okoliščine nesreče še preverjamo,« je bil kratek tudi Boštjan Glavič iz kranjske policijske uprave. Neuradno pa je slišati, da je župan utrpel zlom ključnice.