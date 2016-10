Povozil pešca, policija našteva peščeve napake in obljublja kazen

STRAŽA PRI RAKI – V ponedeljek nekaj pred 19. uro je 80-letni voznik osebnega avtomobila v bližini Straže pri Raki trčil v 51-letnega pešca, ki je hodil ob desnem robu vozišča in je nenadoma stopil na cesto. Voznik je sicer zavil v levo, vendar je s prednjim delom vozila kljub temu zadel pešca. Hudo poškodovanega so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so po poročanju Alenke Drenik ugotovili, da je bil pešec oblečen v temna oblačila in ni uporabljal odsevnih teles. Ob slabi vidljivosti zaradi teme in megle, nepravilni hoji pešca ob desnem robu vozišča in dejstvu, da je nenadoma stopil na cesto, je bilo tveganje za nastanek prometne nesreče občutno povečano. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov bodo policisti pešcu izdali plačilni nalog.

Letos so na cestah na območju novomeške policijske uprave v prometnih nesrečah umrli že štirje pešci. V jesenskem in zimskem času, ko so svetli deli dneva ponovno krajši, pogostejše so padavine in megla, je ta skupina udeležencev v prometu še posebej izpostavljena. Voznike motornih vozil in pešce policisti pozivajo, naj pazijo drug na drugega. Pešci naj poskrbijo za svojo vidnost s svetlejšimi oblačili, uporabo odsevnih teles, za hojo pa naj uporabljajo prometne površine, namenjene pešcem. Pred prečkanjem ceste naj se tudi pred prehodom za pešce prepričajo, da jih je voznik, ki se približuje, opazil, da bo lahko varno ustavil. Kolesarji in motoristi morajo upoštevati, da so ceste v tem obdobju na izpostavljenih delih mokre in zaradi nizkih temperatur spolzke, na cestah pa je tudi že listje. Neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč na tem območju, zato pozivajo voznike motornih vozil, naj hitrost vožnje prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Pozorni naj bodo na ranljivejše udeležence v cestnem prometu in jim odstopijo prednost. Dosledno naj upoštevajo cestnoprometna pravila in za volan sedejo le trezni.