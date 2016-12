Povozil ga je sredi noči

KRŠKO – V nedeljo ponoči ob 2.53 je na Cesti 4. julija voznik z osebnim vozilom povozil pešca, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Krško, ki so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico.

Na kraju so posredovali tudi gasilci PGE Krško, ki so razsvetlili kraj nesreče in počistili cestišče.