Povozil 17-letnika

NOVO MESTO - Nekaj po 8. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 60-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce in kolesarje trčil v 17-letnega kolesarja.

Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.