Povoženo obravnavali možje v modrem

MURSKA SOBOTA – V petek so policisti v Pomurju obravnavali štiri prometne nesreče, ki so se končale le z materialno škodo, sedem kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru, dve poškodbi vozila na parkirnem prostoru, povoženje divjadi in zasegli eno vozilo.

Na področju kriminalitete so zabeležili vlom v stanovanjsko hišo v Murski Soboti, iz katere je neznani storilec odtujil manjšo vsoto denarja.