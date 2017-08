Potrjeno: policija obravnava primer spolnega nasilja migranta

LJUBLJANA – Policija je potrdila, da se oziroma so se ukvarjali s primerom spolnega nasilja, ki naj bi ga zagrešil migrant.

»Obravnavali smo samo en primer spolnega nasilja, ki ga je izvršil migrant na škodo drugega migranta.« Tako so nam odgovorili iz Generalne policije uprave, potem ko smo tovrstna dejanja migrantov (nad komer koli v Sloveniji!) preverjali zaradi nedavno izrečenih besed poslanca SDS Branka Grimsa .

Spomnimo, ta je dejal: »En umor policista se je že zgodil. Govori se, da je bil to neki bolnik. Bil je migrant. Le da je v Evropo prišel legalno in je potem storil, kar je storil. Še danes se razkrivajo podatki, kaj se je tam zgodilo. Torej, prvi umor, ki ga je zagrešil islamski migrant, se je že zgodil. Zgodilo se je tudi že kaj spolnega nasilja, pa tudi to uradne institucije skrivajo. Zgodilo se je tudi marsikaj klasičnega kriminala, a se tudi o tem ne piše in ne govori. Ali res mora priti do najhujših posledic, da se bo začelo ukrepati?«

Policijo smo zaprosili za več pojasnil o primeru spolnega nasilja, ki ga obravnavajo (kdaj se je zgodilo, kje, koliko oseb je bilo vpletenih, kakšen je epilog), a nam je Drago Menegalija, predstavnik policije za stike z javnostjo za področje kriminalitete, odgovoril, da nam več podatkov zaradi varovanja interesa postopka in vpletenih oseb ne more posredovati.

Po novinarski konferenci, na kateri je padla zgornja izjava, smo na molk naleteli tudi pri poslancu. Več o tem lahko preberete v članku Obtožbe o migrantih: Branko Grims molči .