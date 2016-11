Potok: odvleči so ga morali

POTOK – V torek ob 19.19 sta na cesti pri kraju Potok v občini Straža trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili cestišče razlitih tekočin, razsvetlili kraj nesreče in nudili tehnično pomoč avtovleki.

V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Gasilci so jima nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Novo mesto, ti pa so ju oskrbeli in jih prepeljali v bolnišnico v Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.