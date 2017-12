Poštarja kresnili po glavi

Oboroženi zamaskiranci so na območju pošte v Mestnem logu napadli uslužbenca in ukradli več poštnih pošiljk. FOTO: Igor Mali

LJUBLJANA – Včeraj je rampa preprečevala dostop do neposredne bližine poštnega in logističnega centra, ki v vsej mogočnosti stoji v ljubljanskem Mestnem logu. Mrki pogledi tamkajšnjih uslužbencev in varnostnikov so jasno označevali njihovo zaskrbljenost. Že na daleč je bilo videti, da se ubadajo z uganko, ki jo bodo znali razvozlati pravzaprav šele policisti in kriminalisti. Kdaj jo bodo, bo povedal čas, toda tistega poštarja, ki se je v noči na petek ujel v past vsaj štirih roparjev, bo še dolgo tlačila mora.

Izurjeni nepridipravi so vse skupaj skrbno načrtovali. Ter se približno ob enih zjutraj z večjim vozilom, smo izvedeli, pripeljali vse do poštnega središča. Vsaj štirje zamaskiranci so v tistem bliskovito poskakali iz vozila, vsi po vrsti oboroženi, ter napadli in onesposobili omenjenega poštarja, ki je na dvorišču pred zgradbo ravno natovarjal pošiljke in pakete.

