Poštar padel in se poškodoval

VUZENICA – V četrtek ob 14.07 se je na Partizanski cesti v Vuzenici ob padcu z motorjem poškodoval poštar.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče, počistili motorno olje, ki se je razlilo po cestišču, in nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem.

Ti so ga na kraju oskrbeli in nato prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.