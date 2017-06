Postalo mu je slabo

GORJE – V soboto ob 14.56 je v soteski Vintgar obiskovalcu postalo slabo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Radovljica in gasilci PGD Podhom so obolelega na kraju oskrbeli in ga na klasični način prenesli do reševalnega vozila.

Reševalci so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico.