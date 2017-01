Posredovali gasilci, sledila prepoved

POKLEK – Včeraj ob 14.28 so v naselju Poklek pri Podsredi v občini Kozje posredovali gasilci PGD Podsreda in Kozje, saj so zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekt.

Požar so pogasili, prostore prezračili in jih pregledali s termokamero. Lastniku so zaradi neustreznega tehničnega stanja dimniške naprave prepovedali nadaljnje kurjenje. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.