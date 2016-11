Posodil je skuter, zato bo plačal

IZOLA – V ponedeljek ob 15.11 je policiste poklical občan in povedal, da po Južni cesti skupina mladostnikov divja na skuterjih. Vozili so po zadnjih kolesih, in to brez čelad.

Policisti so na kraju ustavili 18-letnika s skuterjem, ki ni posedoval vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, podali obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog za več prekrškov.

Vozilo mu je dal v upravljanje drugi 18-letnik, ki pa je vedel, da ta ne poseduje vozniškega dovoljenja, zato so policisti izdali plačilni nalog tudi lastniku, so sporočili iz PU Koper.