Poslovili so se od Maria in sporočili to

»Danes mineva teden dni odkar je naš Mario prejel usodne poškodbe. V teh sedmih dneh, ki so minili, policija še ni uspela sestaviti celotne zgodbe in pripreti krvnika - kljub temu, da se je dogodek zgodil pred ogromno pričami in so ga posnele kamere. Naš namen današnjega zbora ni pametovati, kako naj kdo opravlja svoje delo. Pristojnim organom želimo izreči vso podporo pri iskanju izmečka, krivega za to dejanje.

Kljub temu nas celotna bega situacija. Kljub temu, da nismo strokovnjaki na tem področju, pa po naši osnovni logiki ne razumemo, kako je mogoče, da se ob zgodnjih jutranjih urah avto mimo vseh kamer pripelje nazaj do Celja?

Kako je mogoče, da kljub vsem pričam pred dotičnim klubom, se vedno nimamo celotne zgodbe?

Kako je mogoče, da Celjan, ki je tudi sam porezan po rokah, še ni v priporu in se mora danes udeležiti informativnega pogovora?

Kako je mogoče, da še nobena notranjost avta ni bila pregledana zaradi iskanja Marijeve krvi?

Kako je sprejemljivo, da policija tava v temi, med tem ko ji vse informacije prihajajo iz strani Mariborčank in Mariborčanov, Marijevih prijateljev?

Glede na to, da sta se pretepali skupina Mariborčanov in skupina Celjanov, ni jasno, zakaj so bili prvi osumljenci Mariborčani ?!?

Kako je mogoče, da policija za banalne pretepe takoj urgira, zapira in posplošuje, v tem primeru pa naj bi tavali v temi?

Celotna situacija pušča v nas veliko dvomov, ki nas razžirajo in nam ne pustijo spati. Ob tej priložnosti želimo Marievi družini sporočiti iskreno sožalje in neomajno podporo. Mariu pa sporočamo, da nas je danes tukaj sto, čez tri dni nas bo tristo in tako naprej, dokler ne zmagamo. Kajti ne bomo odnehali in ne bo miru, dokler se zadevi ne pride do dna, saj delček Maria za vedno živi v nas.«