Poskušal se je rešiti, a mu ni uspelo. Treščil je in umrl

MAROF, CERKNICA – V soboto nekaj po 19. uri so policiste ljubljanske policijske uprave obvestili o nesreči padalca pri Marofu, ob lokalni cesti Cerknica–Martinjak.

Z zbranimi obvestili in ogledom kraja so ugotovili, da je 37-letnik vzletel s hriba Slivnica, kjer je vzletna steza, in nekaj po 19. uri pristajal na travniku ob lokalni cesti. Pri tem je imel domnevno preveliko hitrost, ki jo je poskušal zmanjšati z manevrom, pri tem pa se je padalo zaprlo, izgubilo vzgon in padlo na tla.

Moški je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili iz PU Ljubljana.