Poskus umora: ženo zalotil z znancem in streljal pred otrokom

KIDRIČEVO – »Osumljenec je v stanovanju, kjer sicer biva, ženo zalotil s svojim znancem. Med njimi se je vnel prepir, med katerim je osumljenec potegnil orožje in ustrelil proti oškodovancu. Verjetno gre le naključju pripisati, da ga ni zadel in pri tem tudi resno poškodoval ter ogrozil njegovo življenje. Po tem je izstrelil še en naboj, ki je pristal v podboju, in odšel,« je o poskusu umora v Kidričevem po poročanju portala Maribor24 povedal vodja kriminalistične policije mariborske policijske uprave Robert Munda.

Imel je še nabojev

Poskus umora se zgodil v Kidričevem v četrtek, 9. februarja, v zgodnjih jutranjih urah. »Do dejanja je prišlo, ko je 47-letnik v svojem stanovanju s pištolo streljal na prav tako 47-letnika, ki je bil tam že pred njegovim prihodom. K sreči moškega ni zadel. Ko se je ta uprl osumljencu, je ta pobegnil iz stanovanja.«

Ženska in otrok nista bila poškodovana.

Osumljenega 47-letnika so po intenzivnem iskanju prijeli in pridržali ob 11. uri na območju Ptujske Gore, pri aretaciji se ni upiral. Munda pravi: »V nadaljevanju smo pri njem našli orožje, s katerim je izvršil kaznivo dejanje, pri hišni preiskavi in preiskavi vozila pa smo našli tudi več nabojev, ki so se nahajali v vozilu.«

Policija ga je poznala

Osumljenega so v soboto privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je po zaslišanju odredil pripor. Munda je še pojasnil: »Šlo je za pištolo, za katero pa osumljenec ni imel ustreznega dovoljenja. Težko bi rekel, da je oseba stari znanec policije, je pa bila oseba že obravnavana za kazniva dejanja oziroma nasilna kazniva dejanja.«

Kot so po poročanju portala še ugotovili mariborski policisti, je bil motiv za storitev kaznivega dejanja brezobzirno maščevanje zaradi ljubosumja, osumljeni pa za pištolo, ki jo je uporabil, ni imel ustreznega dovoljenja. Za kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja po 116. členu kazenskega zakonika je sicer zagrožena kazen zapora najmanj 15 let zapora, kazniv pa je tudi poskus.