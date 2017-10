Poškodovanega padalca odpeljal helikopter

LUČE – V ponedeljek malo pred 13. uro je na Velikem Rogatcu (občina Luče) zasilno pristal jadralni padalec in si pri pristanku poškodoval nogo.

Posredovali so reševalci GRS Postaje Celje, poškodovanca oskrbeli in predali ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči. S helikopterjem SV so ga prepeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.