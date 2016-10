Poškodovanega Italijana so odpeljali v Gorico

VRTOJBA – V nedeljo ob 9.49 je v Vrtojbi (občina Šempeter - Vrtojba) padel voznik z motornim kolesom in se poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica, zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica pri oskrbi poškodovanega voznika motocikla. Poškodovanca, italijanskega državljana, so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Gorico.