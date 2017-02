Poškodovanca so z vitlom dvignili v helikopter

KRANJSKA GORA – V sredo ob 10.50 se je pod Kriško steno v občini Kranjska Gora poškodoval turni smučar. Posredovali so gorski reševalci GRS Kranjska Gora in posadka s helikopterjem SV, poškodovanca oskrbeli, ga s pomočjo vitla dvignili v helikopter in prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Iz PU Kranj so sporočili, da si je smučar po prvih podatkih poškodoval nogo.