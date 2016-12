Poškodovanca odpeljali z reševalnim vozilom

RAVNE NA KOROŠKEM – V ponedeljek ob 20.06 sta pri Sparu na Ravnah na Koroškem trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi.

Poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem NMP Ravne pri oskrbi poškodovanih. Reševalci so poškodovanca z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.