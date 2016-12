Poškodovana zaradi nahrbtnika

LJUBLJANA – V torek okoli 19.45 so policiste obvestili o tatvini na Linhartovi ulici.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je neznani storilec prišel od zadaj do oškodovanke in ji z ramen strgal nahrbtnik. Pri tem je ta padla in se lažje poškodovala.

Oškodoval jo je za nekaj sto evrov.

Opis moškega je posredovala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko, ki je zapisala, da je na glavi imel rjavo kapo, visok pa je približno 185 centimetrov.