NOVO MESTO – V petek zvečer sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V nesreči je bila ena oseba poškodovana, reševalci nujne medicinske pomoči so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem in policistom.