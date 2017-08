Poškodovana v nesreči na primorki

POSTOJNA – Ob 2.01 se je na avtocesti Postojna–Unec, občina Postojna, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Postojna, ki so zavarovali ter razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči iz Postojne.

V nesreči se je poškodovala ena oseba. Odpeljali so jo na zdravljenje v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.