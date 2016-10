Poškodovana planinka v težavah, pomagali so ji gorski reševalci

LUČE – Ob 13.51 si je na Planini Podvežak planinka pri hoji poškodovala nogo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Planinko so na kraju oskrbeli gorski reševalci GRS Celje, ki so jo prenesli v dolino in jo predali v oskrbo reševalcem RP Mozirje, ki so jo pripeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico Celje.