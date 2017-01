Poškodovana na prvi dan v letu

ORLE – Včeraj ob 15.44 si je v bližini vasi Orle v občini Škofljica pohodnica na zaledeneli poti v gozdu poškodovala nogo.

Na pomoč so odšli pripadniki GRS Ljubljana, pohodnico oskrbeli, reševalci RP Ljubljana pa so jo prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bili obveščeni policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.