Poškodovan v trku kombija in avtomobila

VODICE – V ponedeljek ob 17.33 sta na uvozu na avtocesto Vodice–Ljubljana trčili osebno in kombinirano vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorje, posuli iztekle tekočine in razsvetlili kraj prometne nesreče. Reševalci NMP Ljubljana so eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.