Poškodovali tudi fasado

MURSKA SOBOTA – V sredo so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče, v katerih sta se dve osebi lažje poškodovali, osem kaznivih dejanj, šest kršitev javnega reda in miru, samomor in povoženje divjadi ter poškodbo vozila na parkirnem prostoru, zasegli dva mopeda in tujcu prepovedano teleskopsko palico ter pridržali eno osebo.

Na področju kriminalitete so obravnavali dve tatvini koles, tatvino v trgovini, poškodovanje fasade na stanovanjski hiši, tatvino denarja iz bolnišnične sobe, nasilje v družini, kjer je bil izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja, tatvino drv in uteži s traktorja.