MRTVICE – V petek ob 22.54 je prišlo do trka dveh osebnih vozil v naselju Mrtvice v občini Kočevje.

Posredovali so gasilci PGD Kočevje, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, cestišče posuli z absorbentom ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, poroča uprava za zaščito in reševanje.