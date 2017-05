Poškodovala si je nogo

DOBENO – V nedeljo ob 15.16 si je nad Dobenom (občina Mengeš) med sestopom z bližnjega hriba ženska poškodovala nogo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Mengeš, ki so zaradi težko dostopnega terena pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanke do reševalnega vozila.