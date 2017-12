Poškodovala si je gleženj, pomagali so gorski reševalci

KAMNIK – V ponedeljek ob 14.30 si je pri Domžalskem domu na Mali planini pohodnica poškodovala gleženj, zato ni mogla sama sestopiti v dolino.

Posredovali so reševalci GRS Kamnik, ki so poškodovanko oskrbeli in jo z akijem prepeljali do terenskega vozila, z njim pa do glavne ceste.

Tam so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika in jo prepeljali v kamniški zdravstveni dom.